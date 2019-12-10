Minibüsten 42 kilo esrar çıktı, arkasındaki yazı dikkat çekti
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Minibüsten 42 kilo esrar çıktı, arkasındaki yazı dikkat çekti

GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 42 kilo esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

10.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:56
Minibüsten 42 kilo esrar çıktı, arkasındaki yazı dikkat çekti

'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 42 kilo esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Minibüsün arkasında 'Bu dünyada gülmek istiyorsan ya kaderin güzel olacak ya da kafan' yazdığı görüldü.

Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden 'e uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine, kent girişinde şüphelendiği M.P. yönetimindeki minibüsü durdurdu. Ekiplerin, eğitimli narkotik köpeği 'Gece' eşliğinde yaptığı aramada, minibüs içerisine yapılmış gizli bölmelerde 42 kilo esrar ele geçirildi. Minibüsün arka kısmındaki 'Bu dünyada gülmek istiyorsan ya kaderin güzel olacak ya da kafan' dikkat çekerken, polis uyuşturucuya el koyarak sürücü M.P.'yi gözaltına aldı.


Kaynak: DHA
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