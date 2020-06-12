Minibüsteki yolcular tek tek sayıldı, fazla müşteri alan sürücülere ceza yağdı
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Minibüsteki yolcular tek tek sayıldı, fazla müşteri alan sürücülere ceza yağdı

Küçükçekmece'de toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama yapan polis minibüsteki yolcuları tek tek saydı.

Minibüsteki yolcular tek tek sayıldı, fazla müşteri alan sürücülere ceza yağdı
12.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:47

Küçükçekmece'de toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama yapan polis minibüsteki yolcuları tek tek saydı. Valilikçe belirlenen kurallardan fazla yolcu alan minibüslere ceza işlem uygulanırken maske kuralına uygun davranmayan ticari taksi şoförlerine de ceza uygulandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Büro ekipleri Halkalı Meydanı'nda fazla yolcu alarak faaliyet gösteren minibüs şoförlerine göz açtırmadı. Minibüslerin içerisindeki yolcuları tek tek sayan ekipler fazla yolcu aldığı tespit edilen bir minibüslere cezai işlem uyguladı. Ekipler, minibüste bulanan fazla yolcuları yoldan geçmekte olan boş minibüslere aktarırken minibüs sürücülerine ise fazla yolcu taşımaktan hem de hıfzıssıhha kanununa uygun davranmamaktan ceza uygulandı.

Maske kuralına uymayan taksiciye ceza

Öte yandan ticari taksilerde bulunan yolcuların maskelerini de kontrol eden ekipler, durdukları bir taksi de maske takmayan kişiye ve araç şoförüne hıfzıssıhha kanununa uygun davranmamaktan cezai işlem uygulandı. Öte yandan durdurulan takside şoför koltuğunda oturan kişinin aracın gerçek şoförü olmadığı ve evraklarının bulunmadığı tespit edilince araç çekici ile yediemin otoparkına çekildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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