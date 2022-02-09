MİNİBÜSTEKİ VARİLDE BATTANİYEYE SARILI 48 KİLO 950 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

KONYA (DHA) - KONYA'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan minibüsteki 3 varilin içinde battaniyeye sarılı 48 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Minibüsteki 2 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. 'Oscar' adı verilen eğitimli köpekle yapılan aramada 3 varilin içinde battaniyeye sarılı 48 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Minibüsteki 2 kişi gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU SATAN 2 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Öte yandan, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 2 kişinin evine de polis operasyon düzenledi. 2 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramada ruhsatsız 2 av tüfeği, 2 tabanca ve 29 mermi ele geçirildi.

Her 2 olayda da gözaltına alına 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.