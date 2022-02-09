MİNİBÜSTEKİ VARİLDE BATTANİYEYE SARILI 48 KİLO 950 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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MİNİBÜSTEKİ VARİLDE BATTANİYEYE SARILI 48 KİLO 950 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KONYA'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan minibüsteki 3 varilin içinde battaniyeye sarılı 48 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

KONYA (DHA) - KONYA'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan minibüsteki 3 varilin içinde battaniyeye sarılı 48 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Minibüsteki 2 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. 'Oscar' adı verilen eğitimli köpekle yapılan aramada 3 varilin içinde battaniyeye sarılı 48 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Minibüsteki 2 kişi gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU SATAN 2 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Öte yandan, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 2 kişinin evine de polis operasyon düzenledi. 2 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramada ruhsatsız 2 av tüfeği, 2 tabanca ve 29 mermi ele geçirildi.

Her 2 olayda da gözaltına alına 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

MİNİBÜSTEKİ VARİLDE BATTANİYEYE SARILI 48 KİLO 950 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

MİNİBÜSTEKİ VARİLDE BATTANİYEYE SARILI 48 KİLO 950 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

MİNİBÜSTEKİ VARİLDE BATTANİYEYE SARILI 48 KİLO 950 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

MİNİBÜSTEKİ VARİLDE BATTANİYEYE SARILI 48 KİLO 950 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

MİNİBÜSTEKİ VARİLDE BATTANİYEYE SARILI 48 KİLO 950 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

MİNİBÜSTEKİ VARİLDE BATTANİYEYE SARILI 48 KİLO 950 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

MİNİBÜSTEKİ VARİLDE BATTANİYEYE SARILI 48 KİLO 950 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

MİNİBÜSTEKİ VARİLDE BATTANİYEYE SARILI 48 KİLO 950 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Konya, Esrar, Güncel, Haber

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