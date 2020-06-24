Minibüsteki 'korona virüs' ihbarı, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Minibüsteki 'korona virüs' ihbarı, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi

Karabük'te bindiği minibüsteki yolcuların korona virüs hastası ihbarı yaptığı yaşlı adam polis ve 112 ekiplerini harekete geçirdi.

Minibüsteki 'korona virüs' ihbarı, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi
24.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:47

Karabük'te bindiği minibüsteki yolcuların korona virüs hastası ihbarı yaptığı yaşlı adam polis ve 112 ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Durmuş Altınbaş (72) isimli vatandaş şehir merkezine gelmek için minibüsü kullandı. Minibüsteki yolcuların yaşlı adamın korona virüs belirtisi gösterdiğini düşünerek durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Araçtan indikten sonra ekiplerin Kemal Güneş Caddesi'nde aradıkları yaşlı adam kuyumcuda alışveriş yaparken bulundu. Sağlık ekiplerinin ambulansa aldığı yaşlı adamın sorgulamasında herhangi bir teste tabi olmadığı ve yaptıkları kontrollerde herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı öğrenildi. Yanlış anlaşılan olayda, kent merkezinde bulunan yaşlı adam kısa süreliğine paniğe neden oldu.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Durmuş Altınbaş, "Bindiğim minibüsten benim için korona virüs hastası var demişler. Öyle tarif etmişler. Öyle bir şey yok ama iki ayda bir hastaneye varmıştım. Birinde istiğfar ettim, zehirlenmişim evde. Dün akşam da ateşim çıktı, tahlilleri verdim. İyi çıktı dediler. Film de çektiler" diye konuştu.

Şeker hastası olduğunu belirten Altınbaş, şimdi herhangi bir sıkıntısı olmadığını ve turp gibi olduğunu söyledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü Haber
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? Haber
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler Haber
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Son dakika: 1 Temmuz'da başlayacak olan düğünlerde damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Son dakika: 1 Temmuz'da başlayacak olan düğünlerde damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı
Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı
Erzurumlu çoban, yaralı keklik için 5 kilometre yürüdü
Erzurumlu çoban, yaralı keklik için 5 kilometre yürüdü
4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı, işler yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş
4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı, işler yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
Akşener'in 'İşsiz üniversiteli' diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
Esenyurt'ta sel sularını kapılan kadını kurtaran adam konuştu: Elleri biraz parçalanmıştı
Esenyurt'ta sel sularını kapılan kadını kurtaran adam konuştu: Elleri biraz parçalanmıştı
İstanbul'daki taksi tartışması canlı yayına taşındı
İstanbul'daki taksi tartışması canlı yayına taşındı
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, sezon finali çekimleri için sete geri döndü
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, sezon finali çekimleri için sete geri döndü
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Halife Hafter Meral Akşener Adnan Menderes Fahrettin Koca
Magazin Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Minibüsteki 'korona virüs' ihbarı, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 14:51:03. #1.15#
title