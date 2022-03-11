Minibüsteki 3 kilo 760 gram esrarı 'Arthur' buldu - Haberler

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Minibüsteki 3 kilo 760 gram esrarı 'Arthur' buldu

Demirören Haber Ajansı - Eşber Okayer - Güncel
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Minibüsteki 3 kilo 760 gram esrarı 'Arthur' buldu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin durdurduğu minibüste narkotik köpeği 'Arthur' ile yapılan aramada 3 kilo 760 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin durdurduğu minibüste narkotik köpeği 'Arthur' ile yapılan aramada 3 kilo 760 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye Ankara plakalı minibüsle uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, takibe aldıkları aracı dün Kuştur kontrol noktasında durdurdu. Narkotik köpeği 'Arthur' ile yapılan aramada, aracın kapalı kasasıyla ön koltuğunun altında, poşetlerle gizlenen 3 kilo 760 gram esrar ele geçirildi. Minibüs sürücüsü A.T.Ç., gözaltına alındı. Şüphelinin, polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Minibüsteki 3 kilo 760 gram esrarı 'Arthur' buldu

Minibüsteki 3 kilo 760 gram esrarı 'Arthur' buldu

Minibüsteki 3 kilo 760 gram esrarı 'Arthur' buldu

Minibüsteki 3 kilo 760 gram esrarı 'Arthur' buldu

Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Güncel

Narkotik, Kuşadası, Esrar, Güncel, Haberler

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