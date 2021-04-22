Minibüste yankesicilik yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
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Minibüste yankesicilik yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sultanbeyli'de bir minibüsteki yolcunun cebinden 3 bin lirasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Sultanbeyli'de bir minibüsteki yolcunun cebinden 3 bin lirasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Nisan 11.00 sıralarında bir kişinin bindiği minibüste, cebinden 3 bin lirasının çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Şüphelinin eşkal bilgileri üzerinden çalışma yürüten polis, zanlının Kurtköy istikametine giden bir minibüse bindiğini tespit etti.

Kurtköy minibüs güzergahında durdurulan araçta, olayı gerçekleştiren şüpheli Ü.A.(35) yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin ilçede farkı tarihlerde meydana gelen 6 ayrı yankesicilik olayının faili olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Minibüste yankesicilik yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Minibüste yankesicilik yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Minibüste yankesicilik yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Minibüste yankesicilik yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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