Minibüste unutulan parayı bulan polislere başarı belgesi

YALOVA (AA) - Otomobilini sattıktan sonra Bursa'dan Yalova'ya gelen İşçi emeklisi Ahmet Dağ'ın minibüste unuttuğu poşetteki 111 bin lirayı 4 gün süren takip sonucu bularak sahibine teslim eden polis memurları başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinde görevli 4 polisten 3'ünü makamında kabul etti. Polislerden biri, eğitimde olduğu için törene katılamadı.

Emniyet mensuplarına belgelerini veren Topaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dağ'ın minibüsten inip Pendik'e geçmek üzere feribota bindiğinde paralarını unuttuğunu fark edip durumu bildirmesinin ardından hemen harekete geçtiklerini söyledi.

Ekiplerin, paraları alıp giden kişinin peşine düştüğünü dile getiren Topaloğlu, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız bizim MOBESE ve iş yerleri dahil 227 kameranın görüntülerini 4 gün boyunca inceliyor. Önce şahsın bindiği minibüsü tespit ediyorlar. Ardından minibüsten inen diğer şahısları tespit ediyorlar. Minibüsten inen şahısların tek tek nereye gittiğini, elinde poşet olup olmadığını inceliyorlar. En sonunda bir yolcunun, poşeti alarak minibüsten ayrıldığını görüyorlar. Bu defa da farklı kameralarla şahsın gittiği yerleri tespit etmeye çalışıyorlar. Yine çok uzun uğraşlar sonucu şahsın kim olduğu ve nereye gittiğini buluyorlar. Şahsın evinde arama yapıyorlar ve parayı aynı poşet içerisinde alıyorlar. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Onlar kendi parası kaybolmuş, kendi ailesinden biri zarar görmüş gibi çalışarak, izne ve evlerine gitmeden bu işi ortaya çıkardılar. Bizim için büyük bir övünç ve gurur kaynağıdır."

Eşinin hastane masrafları ve İzmit'te okuyan üniversite öğrencisi oğlunun eğitim giderlerini karşılamak üzere otomobilini satan Ahmet Dağ, 24 Eylül'de Bursa'dan geldiği Yalova'da bindiği minibüste parasını unutmuştu.

Polislerin yaptığı çalışma sonucu paraları alıp giden minibüs yolcularından Irak uyruklu J.A.A. tespit edilmişti. Paralar bu kişinin evinde bulunarak Dağ'a teslim edilmişti.