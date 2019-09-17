Minibüste saldırı davasında "hakaret" suçundan ikinci ceza

17.09.2019 17:45

Pendik'te üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'ın saldırıya uğramasına ilişkin toplamda 3 yıl 4 ay hapse çarptırılan sanık Ercan Kızılateş hakkında "hakaret" suçundan da 5 ay 25 gün hapis cezası verildi.



Pendik'te bir minibüste giydiği kıyafetten dolayı Asena Melisa Sağlam'a saldırdığı iddia edilen Ercan Kızılateş'in "hakaret" suçundan yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.



Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Ercan Kızılateş bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile katılırken, müşteki Asena Melisa sağlam ve avukatları da salonda hazır bulundu.



"Kendisinden özür diliyorum"



Duruşmada savunma yapan sanık Ercan Kızılateş suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, "Ben kendisine küfür etmedim. Sadece biraz daha mahrem yerlerini örtmesini söylemiştim. Kesinlikle kendisine küfür etmedim. Kendisinden özür diliyorum" dedi.



Müşteki avukatı Nazmi Tırlı ise "Sanık soruşturma aşamasında emniyette sıcağı sıcağına alınan ifadesinde, müvekkilime 'edepsiz, hayasız' dediğini kabul etmiştir. Şu an mahkeme huzurunda vermiş olduğu savunması suçtan ve cezadan kurtulmaya yöneliktir. Sanığın üst sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.



"Hakaret" suçundan 5 ay 25 gün ceza



Mahkeme hakimi, sanık Ercan Kızılateş'i, 'Toplu taşıma aracı olan minibüs içerisinde alenen hakaret' suçundan 5 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA