Minibüste ölü bulundu, ilişki yaşadığı kadın ile kocası gözaltında (2) ŞÜPHELİ KADIN ADLİYEDEAydın'ın Kuşadası ilçesinde, İbrahim Hışıl'ın (46) minibüste sırtından 3 bıçak darbesiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden Nurcan K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİ KADIN ADLİYEDE

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, İbrahim Hışıl'ın (46) minibüste sırtından 3 bıçak darbesiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden Nurcan K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheli, Nurcan K.'nin eşinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: DHA