Minibüste Müslüm Gürses Şarkısı Söyleyen Yolcu, Sosyal Medyayı Salladı
Gebze-Harem minibüs hattında yolculuk yapan bir vatandaş, söylediği Paramparça şarkısıyla sosyal medyada fırtınalar estiriyor.
İstanbul'un en işlek hatlarından biri olan Gebze - Harem minibüsünde bir yolcu, Teoman'ın Paramparça şarkısını Müslüm Gürses yorumuyla seslendirdi.
ORTAM 1 DAKİKALIĞINA GÜZELLEŞTİ
Sesinin güzelliğinin yanı sıra parçayı hissederek okuyan yolcu, içinde bulunduğu ortamı 1 dakikalığına güzelleştirip evlerine giden yolcuları mutlu etti.
SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
Yaptığı nağmeler ve sesinin Müslüm Gürses'in sesine benzemesi beğeni toplarken, görüntüler sosyal medyada binlerce kez retweet edildi.