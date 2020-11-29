Minibüste maske takmayan şahsın şaşırtan bahanesi
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Minibüste maske takmayan şahsın şaşırtan bahanesi

29.11.2020 15:02 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:19

Minibüste maske takmayan şahsın şaşırtan bahanesi Polisi görünce taktığı maske cezadan kurtaramadı Gaziantep'te minibüste maske kullanmayan ve polisi görünce maskesini takan bir yolcunun bahanesi ekipleri de şaşırttı.

Minibüste maske takmayan şahsın şaşırtan bahanesi

Polisi görünce taktığı maske cezadan kurtaramadı

GAZİANTEP - Gaziantep'te minibüste maske kullanmayan ve polisi görünce maskesini takan bir yolcunun bahanesi ekipleri de şaşırttı. "Maskem cebimde kalmış" diyen yolcuya, 900 TL para cezası kesildi.

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Araçta Araban ilçesinden Gaziantep'e gelen bir minibüste bulunan yolculardan biri diğer yolcuların ikazına rağmen maske kullanmadı. Araçta bulunan sivil trafik, 155'i arayarak şahsı ihbar etti. Gaziantep kent girişinde durdurulan araçta bulunan yolcu ise polisleri görünce maskesini taktı. Araçtaki sivil trafik polisinin ikazına rağmen maskesini takmayan yolcuya 900 TL para cezası kesildi.

Ekipler, cep telefonu ile görüntülediği olayda, maskesini takmayan yolcunun bahanesi de şaşırttı. Polislerin ikaz ettiği şahıs, "Maskem cebimde kalmış. Çarşıda, dışarıda maskemi takıyorum" diyerek kendisini savundu.

Ekipler maske takmayan şahsa 900 TL para cezası uygularken aracın sürücüsüne de işlem yaptı.

Minibüste maske takmayan şahsın şaşırtan bahanesi
Minibüste maske takmayan şahsın şaşırtan bahanesi
Minibüste maske takmayan şahsın şaşırtan bahanesi
Minibüste maske takmayan şahsın şaşırtan bahanesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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