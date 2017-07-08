Minibüste Fenalaşan Genç Hayatını Kaybetti

KONYA'da bindiği minibüste fenalaşan 21 yaşındaki Muzaffer Seçilmiş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Merkez Meram İlçesi Feritpaşa Caddesi Anıt alanı yakınlarında bir minibüsle yolculuk eden Muzaffer Seçilmiş, fenalaştı. Diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri Seçilmiş'in durduğu belirlenen kalbini müdahaleyle yeniden çalıştırarak ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Muzaffer Seçilmiş burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.



Daha önce uyuşturucu tedavisi gördüğü belirlenen Seçilmiş'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.



- Konya