Minibüste cep telefonu hırsızlığı kamerada
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Minibüste cep telefonu hırsızlığı kamerada

Minibüste cep telefonu hırsızlığı kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'den hastanede tedavi olan annesini ziyaret etmek için Ankara'ya gelen Aysel C.'nin (29) çantasındaki 3 bin liralık cep telefonunu minibüste çalındı.

İZMİR'den hastanede tedavi olan annesini ziyaret etmek için Ankara'ya gelen Aysel C.'nin (29) çantasındaki 3 bin liralık cep telefonunu minibüste çalındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'den, hastanede ameliyat olan annesi için Ankara'ya gelen Aysel C., otogardan otobüsten inip minibüse bindi. Aysel C., bir süre sonra çantasındaki cep telefonunun olmadığını fark etti. Minibüsün güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu Aysel C.'nin cep telefonunun, ayakta yolculuk ederken arkasında duran kimliği belirsiz kişi tarafından alındığı görüldü. Görüntüde erkek yolcunun, Aysel C.'nin çantasından cep telefonunu alıp cebine koyduğu, ilk durakta da minibüsten indiği görüldü.

Aysel C.'nin şikayeti üzerine polis, güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyerek, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Aysel C., annesinin ameliyatı için geldiğini söyleyerek, "Telefonum alınırken hiç hissetmedim. Arkamdaki kişi çantamdan alıp, sonra da gitmiş. Telefon hattımı iptal ettirdim. Mobil bankacılık kullandığım için banka hesaplarımla ilgili de gerekli işlemleri yaptım. Çok ciddi şekilde mağdur oldum. Umarım kısa sürede yakalanır" dedi.


Minibüste cep telefonu hırsızlığı kamerada
Minibüste cep telefonu hırsızlığı kamerada
Minibüste cep telefonu hırsızlığı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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