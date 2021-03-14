Minibüste balık istifi yolculuk

Minibüste balık istifi yolculuk Minibüste manzara değişmedi, vatandaşlar balık istifi gibi yolculuk yaptı Arnavutköy'de bir minibüste korona virüs kuralları unutulurken, vatandaşlar adeta balık istifi gibi yolculuk yapması yok artık dedirtti.