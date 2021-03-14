Minibüste balık istifi yolculuk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Minibüste balık istifi yolculuk

14.03.2021 09:22 | Son Güncelleme: 14.03.2021 09:40

Minibüste balık istifi yolculuk Minibüste manzara değişmedi, vatandaşlar balık istifi gibi yolculuk yaptı Arnavutköy'de bir minibüste korona virüs kuralları unutulurken, vatandaşlar adeta balık istifi gibi yolculuk yapması yok artık dedirtti.

Minibüste balık istifi yolculuk

Minibüste manzara değişmedi, vatandaşlar balık istifi gibi yolculuk yaptı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir minibüste korona virüs kuralları unutulurken, vatandaşlar adeta balık istifi gibi yolculuk yapması yok artık dedirtti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda yolcu alması gereken minibüsçülerden bazıları kuralları adeta hiçe sayarak, vatandaşları balık istifi gibi minibüse almaya devam ediyor. Gaziosmanpaşa - Boğazköy minibüsün de bir vatandaşın cep telefonu görüntüsüne yansıyan görüntüler balık istifi yolculuk yapan yolcular dikkat çekti.

Minibüste balık istifi yolculuk
Minibüste balık istifi yolculuk
Minibüste balık istifi yolculuk
Minibüste balık istifi yolculuk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses Esra Dermancıoğlu
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Bülent Uygun Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Minibüste balık istifi yolculuk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 09:44:09. #1.16#
title