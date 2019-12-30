MİNİBÜSTE ANNEDEN TACİZ İDDİASI DAYAĞI

30.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:28

Pendik'te anne ve kızı minibüsten inecekleri sırada, arkalarından gelen adamın kızını taciz ettiğini iddia eden kadın şüpheliye vurmaya başladı. Daha sonra duraktaki vatandaşlarda minibüse gelerek adamı darp etti. Bir vatandaş da adama kafa attı. O anlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, minibüsten kızıyla ineceği sırada arkalarındaki adamın kızını taciz ettiğini iddia eden kadın bağırmaya başladı. Daha sonra anne adama yumruk attı. Kişinin kadınla tartıştığı sırada duraktaki diğer minibüsçüler ve vatandaşlar minibüse geldi. Şüpheli minibüsten inmek isterken, bir kişi tarafından durduruldu. Minibüsün içine yeniden sokulan şüpheliye bu sefer vatandaşlar vurmaya başladı. Bir kişi şüpheliye kafa attı. Minibüs sürücüsü vatandaşları sakinleştirerek araya girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis şüpheliyi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERASIMinibüsteki güvenlik kamerasına yansıyan olayda, anne ve kızının minibüsten inecekleri sırada genç kız ile annesinin arkasında beklediği görülüyor. Daha sonra kadın adama dönerek vurmaya başlıyor. Çevredeki vatandaşların minibüse gelmesi ve şüpheliye vurması da kameraya yansıyor.

Görüntü dökümü: -----------------Güvenlik kamerası-anne ve kızının inmek için hareketlenmesi-Şüphelinin arkadan gelmesi -Kadının bir anda dönüp vurmaya başlaması-Vatandaşların gelmesi-Vatandaşların vurması

-Bir kişinin kafa atması

Kaynak: DHA

- İstanbul