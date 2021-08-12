Minibüste 38 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı
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Minibüste 38 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

Minibüste 38 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, TEM Otoyolu'nda durdurulan minibüste bulunan 35 Suriye, 3 Bangladeş uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

KOCAELİ'de, TEM Otoyolu'nda durdurulan minibüste bulunan 35 Suriye, 3 Bangladeş uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Suriye uyruklu araç sürücüsü tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Kandıra gişeleri mevkiinde İstanbul istikametine gitmekte olan bir minibüsü durdurdu. Minibüste kaçak göçmelerin olduğu görüldü. Aralarında çocukların da olduğu 35 Suriye, 3 Bangladeş uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemler için İl Göç İdaresi'ne götürüldü. Gözaltına alınan araç sürücüsü Suriye uyruklu H.M.A. ise adliyeye sevk edildi. H.M.A. 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.


Minibüste 38 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı
Minibüste 38 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı
Minibüste 38 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak

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