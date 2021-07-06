Minibüste 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi
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Minibüste 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Minibüste 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde durdurulan bir minibüste 14 kilo 670 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Minibüste 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde durdurulan bir minibüste 14 kilo 670 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir minibüste uyuşturucu olduğu bilgisini aldı. Minibüsü takibe alan ekipler, Birecik ilçesinde durdurdu. Yapılan aramada minibüsün yedek lastiği ile gizli bölmelerine zulalanmış 14 kilo 670 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Minibüste 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi
Minibüste 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi
Minibüste 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi
Minibüste 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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