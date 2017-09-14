BOLU'da polisin kontrol noktasında durdurduğu minibüste 12 bin 570 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM yolunda kontrol noktasında İstanbul'a giden minibüsü durdurdu. Aracın tavan kısmında yapılan gizli bölmede 12 bin 570 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü 33 yaşındaki S.D., gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.



- Bolu