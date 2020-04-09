Minibüslere korona virüs denetimi Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında şehir içi minibüslerde maske denetimi yapıldı.

Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında şehir içi minibüslerde maske denetimi yapıldı. Maskesiz ve 7 kişiden fazla yolcu taşıyan minibüs ve yolculara tutanak tutuldu.

Dünyada yaklaşık 1 milyon 500 bin insanın enfekte olduğu korona virüs salgınına karşı Türkiye'de ardı ardına tedbir genelgeleri yayınlandı. Tedbirler kapsamında şehirler arası otobüslerde yolcu kapasitesi yarıya indirildi. Denizli'de de şehir içi ulaşımda minibüslere maskesiz binilmesi yasaklanırken kapasite 7 kişi ile sınırlandırıldı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, minibüslerin en yoğun kullandığı güzergah olan Merkezefendi Caddesi'nde denetim yaptı. Denetlenen minibüslerde yolcu sayısı ve maskeler kontrol edilirken sürücülere de ehliyet kontrolü sırasında maskesiz yolcu almamaları ve 7 kişi kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. 7 kişiden fazla yolcu alan minibüsler ve maskesiz yolcu ve sürücüler hakkında tutanak tutuldu. Uygulamanın sürekli olmasını istediklerinin belirten minibüs şoförü Nuri Yıldız, "Çok iyi uygulama sürekli olmasını diliyoruz. Maskesiz yolcu konusunda son alınan kararlara göre almamak gerektiğini söylediler. Biz de zaten uymaya çalışıyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA