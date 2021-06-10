MİNİBÜSLERDE JANDARMADAN 'SİVİL' DENETİM
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MİNİBÜSLERDE JANDARMADAN 'SİVİL' DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta sivil jandarma personeli, yolcu kılığında bindiği minibüste sürücünün trafik kurallarına, yolcuların ise koronavirüs tedbirlerine uyup uymadığını denetledi.

SİVAS'ta sivil jandarma personeli, yolcu kılığında bindiği minibüste sürücünün trafik kurallarına, yolcuların ise koronavirüs tedbirlerine uyup uymadığını denetledi. Kurallara uymayan bir sürücüye 458 lira para cezası kesildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, il genelinde sorumluluk bölgelerindeki trafik düzeninin ve güvenliğin sağlanması için denetimlerini sürdürdü. Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi'nde görevli bir jandarma personeli ilçe merkezinden Sivas'a hareket eden bir minibüse yolcu gibi bindi. Sivil jandarma, sürücünün trafik kurallarına, yolcuların ise koronavirüs tedbirlerin uyup uymadığını kontrol etti. Minibüs daha önce belirlenen Geminbeli Geçidi yakınlarından yine jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada durduruldu. Bu sırada yolcu olarak minibüse binen jandarma, sürücü ve yolculara kendisini tanıttı. Personelin verdiği bilgiler doğrultusunda minibüs sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan 144, araç kullanırken cep telefonu ile konuştuğu için de 314 lira olmak üzere toplamda 458 lira para cezası uygulandı.

MİNİBÜSLERDE JANDARMADAN 'SİVİL' DENETİM
MİNİBÜSLERDE JANDARMADAN 'SİVİL' DENETİM
MİNİBÜSLERDE JANDARMADAN 'SİVİL' DENETİM
MİNİBÜSLERDE JANDARMADAN 'SİVİL' DENETİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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