Minibüslerde en fazla 7 yolcu taşıma dönemi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Minibüslerde en fazla 7 yolcu taşıma dönemi - Haber

Minibüslerde en fazla 7 yolcu taşıma dönemi

Minibüslerde en fazla 7 yolcu taşıma dönemi Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararı bazı şoförler desteklese de birçok minibüsçü zarar ettikleri gerekçesiyle bir fon oluşturulmasını istedi Korona virüs sonrası minibüslerde başlayan yeni dönem vatandaşı mutlu etti Yurt genelinde olduğu...

26.03.2020 10:27 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:30
Minibüslerde en fazla 7 yolcu taşıma dönemi

Minibüslerde en fazla 7 yolcu taşıma dönemi

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararı bazı şoförler desteklese de birçok minibüsçü zarar ettikleri gerekçesiyle bir fon oluşturulmasını istedi

Korona virüs sonrası minibüslerde başlayan yeni dönem vatandaşı mutlu etti

DENİZLİ - Yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de korona virüs tedbirleri kapsamında minibüslere 7 yolcu kısıtlaması getirildi. Sosyal mesafeyi korumak ve virüsün yayılmasını minimum seviyeye indirmek için alınan kararı bazı şoförler desteklese de birçok minibüsçü esnafı zarar ettikleri gerekçesiyle bir fon oluşturulmasını istedi. Vatandaşlar ise bu karardan gayet memnun olduklarını belirtti.

Dünyada binlerce insanın ölümüne sebep olan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından üst düzey tedbirler alındı. Bakanlıklar kendi yetki alanlarında tedbir genelgelerini yayınlamaya gün geçtikçe devam ediyor. İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstü vatandaşların özellikle kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmasını yasakladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede tedbirler doğrultusunda şehirlerarası ulaşımda yolcu kısıtlamasına gidildi. Yayımlanan genelge sadece şehirlerarası ulaşımda değil ilçe ve şehir içi ulaşımlarda da uygulanmaya başlandı. Kentin en önemli ulaşım araçlarından biri olan minibüslerde şoförlerin uyarılarıyla her koltukta bir kişi ve bir araçta ise 7 yolcunun üstünü taşımak yasaklandı.

"Virüsten kurtulana kadar herkes elini taşın altına koyacak"

Yıllardır dolu dolu giden minibüsler artık en fazla 7 yolcuyla gidebiliyor. Minibüs şoförleri için kararın kötü ama sağlık için ise uygun bir karar olduğunu söyleyen minibüsçü esnafı Mehmet Erten, "Bizim için kötü ama sağlığımız için uygun bir karar. 7-8 kişiyi geçirmemeye çalışıyoruz. Ön koltuklara tek kişi oturtmaya çalışıyoruz. Virüsten kurtulana kadar herkes elini taşın altına koyacak. Vatandaşlarımızdan hiçbir şikayet gelmedi şu ana kadar. Onlar da takip ediyorlar zaten. Fazla yolcu olduğu zaman binmemeye çalışıyorlar. O yüzden biz de biraz daha rahatız. Her seferden sonra aracımız burada ilaçlanır. Ben kendim de sirke suyuyla her sabah müşterinin dokunduğu yerleri yıkarım, silerim. Duraktaki çalışmalarımız bu şekilde. Her araç sıradan geldikten sonra ilaçlanıyor" dedi.

"Bir turda 15 TL yakıt yakıyor. 15-20 TL parayı toplayamıyoruz"

Korona virüs sonrası halkın dışarıya çıkmaması işlerde düşüşe sebep olduğunu bu uygulama ile daha da zarar edeceklerini söyleyen bir başka minibüsçü esnafı Bilal Akgün ise "Bu konu hakkında zaten bu korona virüsü çıktıktan sonra insanlarımız sokağa çıkmamaya başladı. Şu anda gelip gidiyoruz, mazot parasını kurtaramıyoruz. Giren çıkan araçlara bakarsanız boş gidip boş geliyoruz. Bu araç bir turda 15 TL yakıt yakıyor. 15-20 TL parayı toplayamıyoruz. Buna en kısa zamanda büyüklerimizin destek vermesi lazım. Çoğu araba zaten çalışmıyor. Yarıya düşürdük araçlarımızın sayısını. Yarıya düşürdüğümüz halde bu şekilde para toplanmıyor. Minibüs esnafı kontağı kapatıp gidecek bu gidişle" diye konuştu.

Vatandaşlar ise yıllardır oturacak yer bulamadıkları minibüslere yönelik alınan karardan çok memnun olduklarını belirterek, "Bu virüs geçene kadar iyi bir karar. Halkın sağlığı yönünden iyi. Katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Minibüslerde en fazla 7 yolcu taşıma dönemi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Minibüslerde en fazla 7 yolcu taşıma dönemi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bir kentimiz için 'Evde tutamıyoruz' deyip uyardı: Yasak mı getirelim? Haber
Bir kentimiz için "Evde tutamıyoruz" deyip uyardı: Yasak mı getirelim?
Koronaya meydan okuyor! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor Haber
Koronaya meydan okuyor! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti Haber
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor Haber
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Mali'nin köpük banyosu yapan kızı, cesur küvet pozlarını paylaştı Haber
Mali'nin köpük banyosu yapan kızı, cesur küvet pozlarını paylaştı
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak Haber
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Korona salgını Türkiye'nin mobilya ihracatına 1 milyar dolarlık katkı sağlayabilir
Korona salgını Türkiye'nin mobilya ihracatına 1 milyar dolarlık katkı sağlayabilir
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Rapor verilip evine gönderilen koronavirüs şüphelisini, ekipler yoldan çevirdi
Rapor verilip evine gönderilen koronavirüs şüphelisini, ekipler yoldan çevirdi
Üsküdar'da bariyerlerin arkasında balık tutmak isteyen vatandaşı zabıta yakaladı
Üsküdar'da bariyerlerin arkasında balık tutmak isteyen vatandaşı zabıta yakaladı
Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı
Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Koronavirüse karşı alınan kararlara uyulmuyor! İstanbul'da halk semt pazarına akın etti
Koronavirüse karşı alınan kararlara uyulmuyor! İstanbul'da halk semt pazarına akın etti
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
'Evde kal' çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ziya Selçuk Faik Öztrak Zekeriya Birkan Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Sıla James Bond Serra Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Hidayet Türkoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Futbolcu Açıklama 112 Acil Fatih Terim
Şu an buradasınız: Minibüslerde en fazla 7 yolcu taşıma dönemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 11:43:31. #1.14#
title