Minibüslerde en fazla 7 yolcu taşıma dönemi
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Denizli, Güncel

Minibüslerde en fazla 7 yolcu taşıma dönemi

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de korona virüs tedbirleri kapsamında minibüslere 7 yolcu kısıtlaması getirildi.

26.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:25
Minibüslerde en fazla 7 yolcu taşıma dönemi

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de korona virüs tedbirleri kapsamında minibüslere 7 yolcu kısıtlaması getirildi. Sosyal mesafeyi korumak ve virüsün yayılmasını minimum seviyeye indirmek için alınan kararı bazı şoförler desteklese de birçok minibüsçü esnafı zarar ettikleri gerekçesiyle bir fon oluşturulmasını istedi. Vatandaşlar ise bu karardan gayet memnun olduklarını belirtti.

Dünyada binlerce insanın ölümüne sebep olan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından üst düzey tedbirler alındı. Bakanlıklar kendi yetki alanlarında tedbir genelgelerini yayınlamaya gün geçtikçe devam ediyor. İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstü vatandaşların özellikle kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmasını yasakladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede tedbirler doğrultusunda şehirlerarası ulaşımda yolcu kısıtlamasına gidildi. Yayımlanan genelge sadece şehirlerarası ulaşımda değil ilçe ve şehir içi ulaşımlarda da uygulanmaya başlandı. Kentin en önemli ulaşım araçlarından biri olan minibüslerde şoförlerin uyarılarıyla her koltukta bir kişi ve bir araçta ise 7 yolcunun üstünü taşımak yasaklandı.

"Virüsten kurtulana kadar herkes elini taşın altına koyacak"

Yıllardır dolu dolu giden minibüsler artık en fazla 7 yolcuyla gidebiliyor. Minibüs şoförleri için kararın kötü ama sağlık için ise uygun bir karar olduğunu söyleyen minibüsçü esnafı Mehmet Erten, "Bizim için kötü ama sağlığımız için uygun bir karar. 7-8 kişiyi geçirmemeye çalışıyoruz. Ön koltuklara tek kişi oturtmaya çalışıyoruz. Virüsten kurtulana kadar herkes elini taşın altına koyacak. Vatandaşlarımızdan hiçbir şikayet gelmedi şu ana kadar. Onlar da takip ediyorlar zaten. Fazla yolcu olduğu zaman binmemeye çalışıyorlar. O yüzden biz de biraz daha rahatız. Her seferden sonra aracımız burada ilaçlanır. Ben kendim de sirke suyuyla her sabah müşterinin dokunduğu yerleri yıkarım, silerim. Duraktaki çalışmalarımız bu şekilde. Her araç sıradan geldikten sonra ilaçlanıyor" dedi.

"Bir turda 15 TL yakıt yakıyor. 15-20 TL parayı toplayamıyoruz"

Korona virüs sonrası halkın dışarıya çıkmaması işlerde düşüşe sebep olduğunu bu uygulama ile daha da zarar edeceklerini söyleyen bir başka minibüsçü esnafı Bilal Akgün ise "Bu konu hakkında zaten bu korona virüsü çıktıktan sonra insanlarımız sokağa çıkmamaya başladı. Şu anda gelip gidiyoruz, mazot parasını kurtaramıyoruz. Giren çıkan araçlara bakarsanız boş gidip boş geliyoruz. Bu araç bir turda 15 TL yakıt yakıyor. 15-20 TL parayı toplayamıyoruz. Buna en kısa zamanda büyüklerimizin destek vermesi lazım. Çoğu araba zaten çalışmıyor. Yarıya düşürdük araçlarımızın sayısını. Yarıya düşürdüğümüz halde bu şekilde para toplanmıyor. Minibüs esnafı kontağı kapatıp gidecek bu gidişle" diye konuştu.

Vatandaşlar ise yıllardır oturacak yer bulamadıkları minibüslere yönelik alınan karardan çok memnun olduklarını belirterek, "Bu virüs geçene kadar iyi bir karar. Halkın sağlığı yönünden iyi. Katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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