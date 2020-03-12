MİNİBÜSLERDE DEZENFEKTE TARTIŞMASI
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Koronavirüs, İstanbul, Güncel

MİNİBÜSLERDE DEZENFEKTE TARTIŞMASI

Koronavirüs salgınına karşı İstanbul'da toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon işlemlerine hız verildi.

12.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:35
MİNİBÜSLERDE DEZENFEKTE TARTIŞMASI

Koronavirüs salgınına karşı İstanbul'da toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon işlemlerine hız verildi. Ancak yoğunluğun yaşandığı minibüslerin bir çoğu buna dahil değil.

Birçok minibüs şoförü araçlarını kendi imkanlarıyla temizlediklerini ifade ediyor.

Haber : Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Uğur CAN - İSTANBUL, (DHA) - KORONAVİRÜS salgınına karşı toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmalarına hız verildi. İstanbul'da bazı minibüs hatlarında dezenfekte işlemi yapılmazken minibüs şoförleri araçlarını kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştığını ifade ediyor. Salgına karşı temizlik için el dezenfektanı kullandığını ifade eden şoförler olduğu gibi araçlarının ilaçla dezenfekte edildiğini söyleyenler de var. Minibüs kullanan vatandaşlar ise tedbiri elden bırakmıyor.

"ÖNLEMLERİN ALINMASI LAZIM"

Koronavirüse karşı ağzını şal ile kapatıp yanında el dezenfektanı taşıyan Yasin Türkyılmaz, "Tedbiri elden bırakmamak için kalabalıkta ağzımızı bir şeyle kapatmaya çalışıyoruz. Temizliğin olması lazım. İnsan sağlığı sonuçta. Yaşlılar biniyor ve hastaneye gidiyorlar. Önlemlerin alınması lazım. Minibüslerin bir durağı var. Belediye orada bir önlem alsa dezenfekte etmeden çıkarmasa arkadaşlar da mecbur bunu yaparlar. El dezenfektanını eşim aldı. 'Bindiğinde ve indiğin sık' diyor. " şeklinde konuştu. Tuğçe Özcan, "Toplu taşıma kullandığımız için önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Maskelerimizi takmadık ama ıslak mendille önlemimizi almaya başladık" ifadelerini kullandı.

"HERKES KENDİ ARABASINI YIKATIYOR"

Yeşilpınar-İstoç arasında yolcu taşıyan minibüs şoförü Mesut Can, "Biz her akşam arabalarımızı yıkatıyoruz. Sabun suyla yıkatıyoruz. Yolcularımızın elleriyle tuttuğu yerleri siliyoruz. Kendi aracımızda kolonyamızı bulunduruyoruz. Herkes virüsten bahsediyor ama günlük yaşantı devam ediyor. Yıkama yerine götürüyoruz, herkes kendi arabasını yıkatıyor. Şu an herhangi bir ilaçlama yok" diye konuştu.

"HAYIR DAHA HİÇBİR ŞEY YAPILMADI"

Minibüs şoförü Kenan Eroğlu ise, 'minibüslerde dünden bu yana dezenfekte işlemi uygulandı mı' sorusuna, "Hayır daha hiçbir şey yapılmadı" yanıtını verirken aracını kendisinin dezenfekte etmeye çalıştığını ifade etti. Bir başka minibüs şoförü de, "Her şeyimiz var. Kolonya ve dezenfektanımız var. Bunları aracın her yerine sıkıyorum. İlaçlama yapılmadı ama belediyeden gelecek, bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ARABAYI DEZENFEKTE EDİYORUZ AMA KENDİMİZİ EDEMİYORUZ"

Kemal Güçlü de, "Koronavirüsüne karşı kendimizi savunmaya çalışıyoruz. Onlarca, yüzlerce insandan para alıp, para veriyoruz. Arabayı dezenfekte ediyoruz ama kendimizi edemiyoruz. İlaçlarla dezenfekte ediyoruz. Korona arabaya bulaşmaz ama insanlara bulaşır" diye konuştu.

"BİZİM 86 ARABAMIZ DEZENFEKTE EDİLDİ"

Alibeyköy-Aksaray arasında yolcu taşıyan minibüs şoförü Mustafa Ersin, "Bizim 86 arabamız dezenfekte edildi. Başka yerlerdeki minibüsleri bilemiyoruz. Kendi araçlarımızı temizlettik" şeklinde konuştu. İstanbul Minibüsçüler Odası tarafından ilaçla dezenfekte işlemi için ilçe belediyeleri ve özel firmalarla görüşmeler yapıldığı, en kısa zamanda tüm araçlarda ilaçlama olacağı belirtildi.

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MİNİBÜSLERDE DEZENFEKTE TARTIŞMASI

Kaynak: DHA

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MİNİBÜSLERDE DEZENFEKTE TARTIŞMASI

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