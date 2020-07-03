Minibüsler tek tek denetlendi
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Minibüsler tek tek denetlendi

İstanbul'da korona virüste yeni normalleşme önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları polis ekipleri tarafından tek tek denetlenmeye başlandı.

03.07.2020 18:52 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:07

İstanbul'da korona virüste yeni normalleşme önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları polis ekipleri tarafından tek tek denetlenmeye başlandı.

İstanbul'da il genelinde korona virüs ile mücadele kapsamında girdiğimiz normalleşme sürecinde, toplu ulaşım araçlarında fazla yolcu alan minibüsler üzerinde bir hafta boyunca yapılacak olan denetimler başladı. Bahçelievler'de oluşturulan uygulama noktasında toplu taşıma araçları tek tek kontrol edildi. İş dönüşü saatinde yapılan uygulamaya devriye ekipleri, Mobil Park Timleri ve trafik ekipleri katıldı.

Toplu taşıma araçlarını durduran ekipler, fazla yolcu bulundurulmamasına, araçta dezenfektan bulundurulmasına, yolcuların ve sürücülerin maske takmasına, havalandırmanın klimayla değil camlarla yapılmasına ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

(İHA)

Minibüsler tek tek denetlendi

Kaynak: İHA

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