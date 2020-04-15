Minibüsler korona denetiminden geçti
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Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, Aydın, Güncel

Minibüsler korona denetiminden geçti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde trafik polisleri şehiriçi minibüslerine korona denetimi yaptı.

15.04.2020 21:58 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:58
Minibüsler korona denetiminden geçti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde trafik polisleri şehiriçi minibüslerine korona denetimi yaptı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Trafik Şube ekipleri saat 20.00 ile 21.00 arası şehiriçi minibüsleri üzerine korona denetimi yaptı. Toplu taşıma araçlarını tek tek denetleyen trafik ekipleri, maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Sürücüleri uyaran polisler maskesiz yolcu ve kapasiteyi aşmamaları yönünde bilgilendirme yaptı. 1 saatlik yapılan uygulamada bir vatandaş "Denetimleriniz için teşekkür ederiz. İyi ki vardınız kolaylıklar diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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