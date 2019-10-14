Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

14.10.2019 13:32
Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Yeni Mahalle çevreyolu kavşağında meydana geldi. Plakası ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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