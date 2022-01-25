Bugün minibüsler çalışıyor mu? 25 Ocak 2022 metro, metrobüs, marmaray çalışıyor mu, saat kaça kadar? Marmaray ücretsiz mi?

Minibüsler çalışıyor mu 2022? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul'u esir alan kar yağışı nedeniyle kentte dünden beri birçok tedbir alındı. Vatandaşların yollarda kalması nedeniyle bazı noktalarda araç kuyrukları oluşurken, havalimanlarında uçuşlar iptal edilmişti. Yaşanan gelişmeler sonrası toplu taşımaya dair detaylar merak edilmeye başlandı. Metro, metrobüs, marmaray çalışıyor mu, saat kaça kadar?

25 OCAK TOPLU TAŞIMA ÇALIŞIYOR MU?

Dolmuş, taksi ve minibüslerin çalışmasına ilişkin bir iptal bilgisi yer almamaktadır. 25 Ocak tarihinde dolmuş, taksi ve minibüslerin çalışmasına devam edecek.

MARMARAY ÇALIŞIYOR MU, ÜCRETSİZ Mİ?

Marmaray'ın 2 gece daha ücretsiz hizmet vereceğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Terk edilmiş araçlar dolayısıyla sıkıntılar yaşadık. Trafik kısmen de olsa şu an işliyor. Ancak Mahmutbey-Hadımköy ve Yassıören-Çatalca arasındaki terk edilmiş araçların kaldırılması süreci devam ediyor. İstanbul Havalimanı birazdan yavaş da olsa uçuşlara başlayacak. Bir pist açıldı şu an. Karayollarında özverili çalışma devam edecek. İstanbul'da saat 13.00'ten itibaren özel otoların köprülerden geçişine izin vereceğiz. Hızlı trenler çalışıyor. Marmaray, dün gece olduğu gibi bu gece ve yarın gece de ücretsiz olarak sabaha kadar vatandaşlarımıza hizmet edecek." dedi.

SON DAKİKA YOL DURUMU

İstanbul'da dün akşam etkisini artıran kar yağışının ardından trafik felç oldu. 30'dan fazla aracın zincirleme kazaya karıştığı Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu ise kazaların önlenmesi ve tedbir adına trafiğe kapandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da kapanan yollarla ilgili bir açıklama yaptı.

"TÜM YOLLARIMIZ TRAFİĞE AÇILMIŞTIR"

Bakan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da @KarayollariGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." ifadeleri yer aldı.

YÜZLERCE ARAÇ YOLDA KALMIŞTI

Dünden beri etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda kalmıştı. Özellikle Kavacık mevkiinde, Hadımköy ve Beylikdüzü tarafında, Mahmutbey civarında vatandaşlar kontak kapatıp araçlarını yolda bırakmıştı. TEM Otoyolu'nda da kilometrelerce araç kuyruğu oluşmuştu. Bu sabah Valilik yeni bir tedbir kararı aldığını duyurarak özel araçların saat 13.00'e kadar trafiğe çıkmalarını yasaklamıştı.

İSTANBUL'DA KAR YERİNİ YAĞMURA BIRAKACAK

İstanbul'da yarın sabaha kadar orta kuvvette kar yağışlarının süreceği belirtildi. Kar yağışının perşembe gününe kadar devam etmesi beklenirken hafta sonu ise yağmur yağacağı öngörülüyor.

TRAKYA VE ANADOLU'DAN ARAÇ KISITLAMASI KALDIRILDI

Öte yandan Vali Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, İstanbul'a giriş kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu.

Haberler.com - Gündem