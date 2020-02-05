Minibüsle otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Minibüsle otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Haberler

Minibüsle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

VAN (İHA) – Van'ın Saray ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

05.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:29
Minibüsle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

(İHA) – Van'ın ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Saray ilçe çıkışında meydana geldi. Kapıköy Sınır Kapısından Van şehir merkezine yolcu taşıyan, plakası ve şoförünün ismi öğrenilemeyen yolcu minibüsü, plakası ve şoförünün ismi öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı. Kazada 7 kişi çeşitleri yerlerinde yaralanarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. - VAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (1)

  • MÜSLÜM VARLI:
    Yaralılara acil şifalar versin inşallah gön demokrasi demograt 61 Trabzon caykara holaysa uzungöl elmalı kırıkkalede
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler