Minibüsle otomobil çarpıştı
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Minibüsle otomobil çarpıştı

Kayseri'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

09.12.2019 21:47 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:49
Minibüsle otomobil çarpıştı

'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 'tan Kayseri yönüne giden Semra Yörenk idaresindeki 38 D 4845 plakalı minibüs, Düver mevkisinde, köpeğe çarptığı için durduğu öne sürülen Özlem Karahan'ın kullandığı 06 BJA 602 plakalı otomobile çarpıp devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kayseri'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Minibüsle otomobil çarpıştı
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