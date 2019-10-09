Minibüsle köy çocuklarına kitap taşıyorlar

09.10.2019 14:10

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Abdülkadir Korkmaz ve Nusrettin Biçer, başlattıkları "Okumak Yolda Olmaktır Projesi" kapsamında kütüphane haline getirdikleri minibüsle köy köy gezerek çocukları kitap, zeka oyunları, sanat atölyeleriyle buluşturuyor.

İlçeye bağlı 11 Nisan Mahallesi'ndeki Hülya Ağan İlkokulunun öğretmenleri Korkmaz ile Biçer öğrencilerin okuma alışkanlığının gelişmesi için okulda okuma saatleri ve çeşitli etkinlikler düzenledi.

Bir süre sonra Korkmaz ve Biçer, okuma alışkanlığını daha çok öğrenciye yaymak için "Eşekli kütüphaneci"den esinlenerek geçen ay "Okumak Yolda Olmaktır" adlı proje başlattı.

Proje kapsamında hayırseverlerin desteğiyle bir minibüs temin edildi. Öğretmenler, minibüsü dizayn ederek içine kitaplık ve zeka oyunlarının olduğu alan ve sanat atölyesi kurdu. İki öğretmen okul saatleri dışında minibüse doldurdukları kitap ve zeka oyunlarını köy köy gezerek çocuklara ulaştırmaya başladı.

Abdülkadir Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin zor şartlarda okuduğunu, çocukların daha çok okuması için elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi.

Çocukların yeni bilgiler edinmesinin çok güzel olduğunu anlatan Korkmaz, "Geçen yıl öğrencilerimize yönelik düzenlediğimiz okuma etkinliklerinde çok güzel sonuçlar aldık. Okumayı daha çok yaygınlaştırmak için bu projeyi başlattık." dedi.

Köy çocuklarının daha çok kitaba ihtiyacı olduğunu anlatan Korkmaz, şöyle devam etti:

"Projemizde 7 gönüllü öğretmen de görev alıyor. Amacımız çocuklarda okuma alışkanlığını geliştirmek. En önemlisi çocuklara, daha önce yaşamadıkları mutlulukları yaşatmak. Örneğin daha önce bir zeka oyunu oynamayan çocuğu bu tür oyunlarla tanıştıracağız ya da daha önce bir sanat faaliyeti yapmayan çocuğu sanatla tanıştıracağız. Ortaokul ve ilkokul düzeyinde 10 bin öğrenciye ulaşmayı, gelecek yıl da bu sayı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz"

"Minibüsü gören çocuklar koşa koşa geliyor"

Sınıf öğretmeni Nusrettin Biçer de projede görev aldığı için çok mutlu olduğunu, gittikleri köylerdeki çocuklardan güzel tepkiler aldığını söyledi.

Çocukların tepkilerinin kendilerini heyecanlandırdığını anlatan Biçer, "Okuma yazma bilenlerin dışında okuma bilmeyen çocuklar da kitaplara ilgi gösteriyor. Minibüsü gören çocuklar koşa koşa geliyor. Çocukların mutlu olması bizi daha çok mutlu ediyor. Projemizle daha çok çocuğa ulaşacağız inşallah. Kitap ihtiyacımız hala devam ediyor. Yardımlarla kitap sayımızı artırmak istiyoruz." diye konuştu.

Minibüsten yararlanan çocuklardan 9 yaşındaki Bahar Özberk ise "Öğretmenlerimiz çok güzel bir çalışma yapmış. Köyümüze gelip bize zeka oyunları öğretiyorlar. Çok sevindim. Arkadaşlarımla ilk defa böyle eğlenceli oyunlar oynadık, çok mutlu olduk. Umarım her zaman gelirler." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden 10 yaşındaki Berat Özberk de kitap okumayı çok sevdiğini, köyüne gezici kütüphane geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA