Minibüsle kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
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Minibüsle kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Minibüsle kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Edremit ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Van'ın Edremit ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. 65 NY 651 plakalı Ford marka minibüs, bilinmeyen bir nedenle 63 N 3858 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği ekiplerinin de desteğiyle sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - VAN

Minibüsle kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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