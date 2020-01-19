Minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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Minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Beylikdüzü ilçesinde, minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

19.01.2020 22:14 | Son Güncelleme: 19.01.2020 22:15
Minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

ilçesinde, minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, istikametine seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 CGD 073 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle Esenyurt-Büyükçekmece hattında çalışan 34 TMF 50 plakalı minibüsle çarpıştı.

verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki minibüs yolcusu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

E-5 yan yolu, kaza dolayısıyla Avcılar yönünde bir süre trafiğe kapandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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