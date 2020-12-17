Son dakika haber! Minibüsle geldiler yaya gittiler
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Son dakika haber! Minibüsle geldiler yaya gittiler

17.12.2020 00:39 | Son Güncelleme: 17.12.2020 00:50

Son dakika habere göre Minibüsle geldiler yaya gittiler Yolcu taşıması yasak olan yolculuk polis noktasında son buldu Bursa'nın İnegöl ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde devam ediyor.

Minibüsle geldiler yaya gittiler

Yolcu taşıması yasak olan yolculuk polis noktasında son buldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde devam ediyor. Denetimler kapsamında gelen bir kapalı minibüsü durduran ekipler yaptıkları kontrollerde aracın ruhsatında hususi yazdığı ve yolcu taşımasın yasak olduğu belirledi. 2 erkek 2 bayanın olduğu minibüsün muayesininde geçtiği belirlendi ekipler tarafından minibüs 15 gün süreyle trafikten men edilirken minibüsü kullanan sürücüye ve sahibine ise ceza kesildi. İşten çıkıp eve gittikleri öğrenilen 4 kişi minibüsü bırakıp yaya olarak yollarına devam ettiler.

İnegöl'de ekipler kısıtlamanın başlamasıyla birlikte her gün denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler gelen araçları yaya yürüyen herkesi durdurarak izin belgelerini ve evraklarını tek tek kontrol ediyor. Kavşaktaki denetimlerde 10 CCV 79 plakalı kapalı minibüs ekipler tarafından durduruldu. Polisler sürücü Nevzat E.'nin ve içinde bulunan 3 şahsın nerede geldiklerini sordu. İşten çıkıp eve gittiklerini söyleyen minibüsün içindekilerinin izin belgelerini kontrol edildi. Yapılan kontrolde şahısların işten çıktıkları belirlendi. Ekipler minibüsün evraklarını kontrol ettiklerinde ise minibüsle yolcu taşıma yapılmayacağını belirlendi. Trafik ekipleri minibüste bulunanları aşağı indirdi ayrıca minibüsün stop lambalarının yanmadı ve araç muayesininde geçtiği ortaya çıktı. Trafik ekipleri tarafından 15 gün süreyle minibüs trafikten men edildi. Olay yerine gelen çekici yardımıyla otoparka çekildi. Sürücü ve minibüsün sahibine ise toplam da 2 bin 800 TL ceza kesildi. Polis noktasında son bulunan yolculuğun ardından işten çıkan 4 kişi yaya olarak evlerine gittiler.

Son dakika haber! Minibüsle geldiler yaya gittiler
Son dakika haber! Minibüsle geldiler yaya gittiler
Son dakika haber! Minibüsle geldiler yaya gittiler
Son dakika haber! Minibüsle geldiler yaya gittiler
Son dakika haber! Minibüsle geldiler yaya gittiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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