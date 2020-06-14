Minibüsle çarpışan otomobil evin bahçesine daldı: 2 yaralı
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Minibüsle çarpışan otomobil evin bahçesine daldı: 2 yaralı

Minibüsle çarpışan otomobil evin bahçesine daldı: 2 yaralı Otomobilde sıkışan kadını 112 ve itfaiye ekibi çıkarttıDÜZCE – Düzce'de minibüs ile çarpışan otomobil, kontrolden çıktıktan sonra bir evin çevre duvarını parçalayarak bahçesine daldı.

14.06.2020 15:45 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:43

Minibüsle çarpışan otomobil evin bahçesine daldı: 2 yaralı

Otomobilde sıkışan kadını 112 ve itfaiye ekibi çıkarttı

DÜZCE – Düzce'de minibüs ile çarpışan otomobil, kontrolden çıktıktan sonra bir evin çevre duvarını parçalayarak bahçesine daldı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan kadını 112 Acil Yardım ekipleri kurtardı.

Kaza öğlen saatlerinde Düzce merkeze bağlı Nusrettin Mahallesi Ziya Gökalp Sokak ile İnkılap Sokağın birleştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Muhammet Ali A.'nın kullandığı 81 DY 997 plakalı minibüs, kavşakta Kenan A.'nın kullandığı 14 LB 080 plakalı otomobile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, bir evin bahçesine duvarı yıkarak girdi. İki kişinin yaralandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Nurşen A., araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralı kadını uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden kurtardı.

Yaralanan otomobil sürücüsü Kenan A. ve eşi Nurşen A. kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Minibüsle çarpışan otomobil evin bahçesine daldı: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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