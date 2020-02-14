Minibüsle çarpışan motosikletteki baba öldü, kızı yaralandı

14.02.2020 17:49 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:49

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, minibüsle çarpışan motosikletteki kask takmayan sürücü Özcan Kırnatı (55) yaşamını yitirdi, arkasındaki kızı Sevilay Yavuz (26) ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi, Uşak Caddesi'nde meydana geldi. Özcan Kırnatı'nın kullandığı 20 L 7032 plakalı motosiklet, Fuat Akşehirli (50) yönetimindeki 20 AAY 623 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Kırnatı ile arkasındaki kızı Sevilay Yavuz, yola savruldu. Minibüs şoförü Akşehirli'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Kırnatı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olan kızı Sevilay Yavuz ise kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Kırnatı'nın cesedi jandarma ve savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi.Jandarma, minibüs sürücüsü Akşehirli'yi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA