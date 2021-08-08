Minibüsle çarpışan motosikletteki 3 kişi ağır yaralandı

ADIYAMAN'da, minibüsle kafa kafaya çarpışan motosikletteki 3 kişi ağır yaralandı.

ADIYAMAN'da, minibüsle kafa kafaya çarpışan motosikletteki 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde meydana geldi. Köye giden Ahmet Rahvan (43) idaresindeki 02 FY 606 plakalı minibüsle Suriye uyruklu Adnan Assani (30) yönetimindeki 02 MA 1030 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Adnan Assani ile yanında bulunan Muhammed Muhayber (27) ve Osman Assani (22) yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan 3 kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası kapanan yol ise minibüs ve motosikletin çekilmesiyle trafiğe açıldı. Minibüs sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan