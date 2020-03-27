Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Aydın, Köşk, 3. Sayfa

Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletle minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

27.03.2020 21:42 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:42
Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletle minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kazada geçtiğimiz aylarda evlenen 28 yaşındaki Arif Görgülü hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde Köşk-Başçayır yolu kırsal Mezeköy mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen biliye göre; Köşk istikametinden Başçayır istikametine seyir halinde Arif Görgülü yönetimindeki motosiklet ile Başçayır istikametinden Köşk istikametine seyir halinde olan A.F. idaresindeki 09 M 8119 plakalı Başçayır Birlik minibüsü çarpıştı. Kazada ağır yaralı vaziyette hastaneye kaldırılan Arif Görgülü hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Arif Görgülü'nün Başçayır ve çevresinde elektrikçilik yaptığı öğrenildi.

Kaza yapan minibüs şoförü ile hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün köyde komşu olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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