07.11.2019 18:17 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:19

Minibüsle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, minibüs ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Seydi Kaya yönetimindeki 02 D 5002 plakalı minibüs, Ferhat Karaarslan yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Ferhat Karaarslan yaralandı. Yaralı Karaarslan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan müdahalenin ardından yaralı Karaarslan hayati tehlikesi olduğu gerekçesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor

Kaynak: DHA