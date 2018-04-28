Minibüse Çarpan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Batman'da, akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan minibüse çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bayındırlık Mahallesi'nde motosikleti ile seyreden Zeki Toparlak (40), Özgürlük Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonuna girmek için dönüş yapan plaka ve sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüse çarptı.

Kazada, çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Toparlak yol kenarına savruldu. Başındaki kaskı da fırlayan ve ağır yaralanan Zeki Toparlak, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 acil servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Toparlak'ın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan meydana gelen trafik kazası, akaryakıt istasyonundaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.