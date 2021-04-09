MİNİBÜSE ÇARPAN CİPİN TAKLA ATMA ANI KAMERADA

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MARDİN'de, gece saatlerinde park halindeki minibüse çarpan cipin takla atma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

MARDİN'de, gece saatlerinde park halindeki minibüse çarpan cipin takla atma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 5 Nisan gece saatlerinde kent merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, 225'inci sokakta hareket halindeyken, henüz belirlenemeyen bir sebeple park edilen minibüse çarptı. Kazanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, takla atarak durdu. Cipin takla atma anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı