MİNİBÜSE ÇARPAN CİPİN TAKLA ATMA ANI KAMERADA
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MİNİBÜSE ÇARPAN CİPİN TAKLA ATMA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN'de, gece saatlerinde park halindeki minibüse çarpan cipin takla atma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

MARDİN'de, gece saatlerinde park halindeki minibüse çarpan cipin takla atma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 5 Nisan gece saatlerinde kent merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, 225'inci sokakta hareket halindeyken, henüz belirlenemeyen bir sebeple park edilen minibüse çarptı. Kazanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, takla atarak durdu. Cipin takla atma anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

MİNİBÜSE ÇARPAN CİPİN TAKLA ATMA ANI KAMERADA
MİNİBÜSE ÇARPAN CİPİN TAKLA ATMA ANI KAMERADA
MİNİBÜSE ÇARPAN CİPİN TAKLA ATMA ANI KAMERADA
MİNİBÜSE ÇARPAN CİPİN TAKLA ATMA ANI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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