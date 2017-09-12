Minibüse Binmek İsterken Düşen Çocuğun Ölmesi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kullandığı minibüse binmeye çalışırken düşen torununun yaşamını yitirmesi üzerine firar eden dede güvenlik güçlerine teslim oldu.



Acarlar Mahallesi'nde kendisinin kullandığı minibüsten düşen torununun hayatını kaybetmesi üzerine olay yerinden kaçan Gezgin Şahin, İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti.



Teslim olan Şahin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede savcılıkça serbest bırakıldı.



Olay



Acarlar Mahallesi'nde dün, Gezgin Şahin'in kullandığı 09 VK 719 plakalı minibüse binmeye çalışan torun Gülcan Şahin (9) minibüsün hareket etmesi üzerine dengesini kaybederek düşmüş, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin hastanede hayatını kaybetmişti.



Gezgin Şahin olay sonrası firar etmişti.