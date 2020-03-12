Minibüse binerken düşüp, yaralandı
KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, Engin Üzmen (79) binmek istediği minibüsün basamaklarından düşüp, yaralandı.
12.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:35
KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, Engin Üzmen (79) binmek istediği minibüsün basamaklarından düşüp, yaralandı.
4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde alışveriş yapan Engin Üzmen, evine gitmek içinminibüse binmek istedi. Minibüsün basamaklarında dengesini kaybedince yere düştü. Yaralanan Üzmen, olay yerine çağrılan ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kaynak: DHA