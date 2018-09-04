Minibüsçüyü Darp Edip Para Gasbı İddiasına 3 Gözaltı

Samsun'da bir dolmuş şoförüne binip araç sürücüsü darp ederek parasının gasp edilmesi olayına karıştıkları iddia edilen 3 şahıs yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Atatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. (32) dolmuş minibüs ile seyir ederken aracına binen kişilerin kendisini sopayla darp edip araçta bulunan paraları aldıklarını ileri sürerek polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu olayla ilgili M.Y.(28), F.B.(19) ve A.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan 3 şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN