(Özele) Minibüsçülerin yolcu alma yarışı kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(Özele) Minibüsçülerin yolcu alma yarışı kamerada

11.11.2020 09:15 | Son Güncelleme: 11.11.2020 09:22

İstanbul'da yolcu alabilmek için birbirlerini geçmeye çalışan iki minibüsçünün kazaya davetiye çıkardığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da yolcu alabilmek için birbirlerini geçmeye çalışan iki minibüsçünün kazaya davetiye çıkardığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da akşam saatlerinde yolcu almak için birbiriyle yarışan minibüsçüler adeta kazaya davetiye çıkarttı. Seyrantepe'de tehlikeli bir şekilde ilerleyen minibüsçülerin, trafikteki diğer araçları umursamadan makas atarak ilerlemesi yürekleri ağızlara getirdi. Kağıthane caddesi üzerinde tehlikeli bir şekilde ilerleyen minibüslerin makas atarak ilerledikleri o anlar ise trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, minibüslerin yoğun trafikte hızlı bir şekilde ilerledikleri ve makas attıktan sonra durdukları görülüyor. - İSTANBUL

(Özele) Minibüsçülerin yolcu alma yarışı kamerada
(Özele) Minibüsçülerin yolcu alma yarışı kamerada
(Özele) Minibüsçülerin yolcu alma yarışı kamerada
(Özele) Minibüsçülerin yolcu alma yarışı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM BAYRAKTAR

İlgili Haberler

Yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu kurtarma çabası kamerada
Yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu kurtarma çabası kamerada
Gece yarısı sokak ortasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı
Gece yarısı sokak ortasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı
Motosikleti gece yarısı böyle çaldı
Motosikleti gece yarısı böyle çaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Özgür Özel Kamala Harris Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Madonna Özge Özder Kenan İmirzalıoğlu
Spor Samatta Tisserand Şenol Güneş Eddie Newton Dorukhan Toköz
Daha Fazla 10 Kasım Galatasaray Dağlık Karabağ Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: (Özele) Minibüsçülerin yolcu alma yarışı kamerada - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 09:24:20. #1.15#
title