Minibüsçülerin yeni merkez durak yeri hazır
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Minibüsçülerin yeni merkez durak yeri hazır

Minibüsçülerin yeni merkez durak yeri hazır
Bültenler - Haberler | Güncel

Mudanya Belediyesi'nin Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi projesi kapsamında mevcut yerinden taşınacak olan şehir içi minibüslerinin yeni merkez durağı tamamlandı.

Başkan Hayri Türkyılmaz, "Hizmet vermeye hazır hale getirdiğimiz yeni merkez durağımız hemşehrilerime hayırlı olsun" dedi.

Birinci etap çalışmaları hız kesmeden süren Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'nin projesi kapsamında taşınacak olan şehir içi minibüslerinin yeni adresinin yapımı tamamlandı.

Şehir içinde hizmet veren SS 23 No'lu Mudanya Minibüsçüler Kooperatifi'ne bağlı

94 adet minibüsün toplanacağı Yumurta Tepe Caddesi Mütareke Okul Sokak mevkiindeki yeni durak için asfalt, konteyner, elektrik ve su hattı çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak hizmet vermeye hazır hale getirildiğini kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Minibüs şöförlerimize kendileri için herşeyin düşünüldüğü önemli bir yeri kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmet vermeye hazır hale getirdiğimiz yeni merkez durağımız minibüsçü esnafına, Mudanyalı hemşehrilerime hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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