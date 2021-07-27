Minibüsçülerden Çetin'e güven oyu
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Minibüsçülerden Çetin'e güven oyu

Minibüsçülerden Çetin'e güven oyu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ISPARTA (İHA) – Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen Mavigöl Şehiriçi Minibüsçüler Kooperatifi olağan genel kurul toplantısında mevcut başkan Özgür Çetin yeniden göreve seçildi.

ISPARTA (İHA) – Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen Mavigöl Şehiriçi Minibüsçüler Kooperatifi olağan genel kurul toplantısında mevcut başkan Özgür Çetin yeniden göreve seçildi.

S.S. Eğirdir 21 Nolu Mavigöl Şehiriçi Minibüsçüler Kooperatifinin olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı sonunda başkanlık seçimi yapıldı. Tek adayın katıldığı seçimli genel kurulda mevcut başkan Özgür Çetin yeniden S.S. Eğirdir 21 Nolu Mavigöl Şehiriçi Minibüsçüler Kooperatifi başkanlığına seçildi.

Seçim sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Özgür Çetin; "Bugün ilçemizde S.S. Eğirdir 21 Nolu Mavigöl Şehiriçi Minibüsçüler Kooperatifi başkanlığı seçimini yaptık. 3 yıllığına yeniden başkan seçildim. Bütün arkadaşlarıma desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu üç yıllık süre içerisinde de arkadaşlarımızla birlik, beraberlik içerisinde çalışacağız" dedi. - ISPARTA

Minibüsçülerden Çetin'e güven oyu
Minibüsçülerden Çetin'e güven oyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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