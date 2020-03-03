Minibüsçülerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
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Minibüsçülerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Kırıkkale'de minibüsçüler Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak ve İdlib şehitlerini anmak amacıyla konvoy oluşturdu.

03.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:20
Minibüsçülerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

'de minibüsçüler 'na destek olmak ve şehitlerini anmak amacıyla konvoy oluşturdu.

Kırıkkale-Ankara arası yolcu taşıyan minibüsçüler, araçlarına astıkları Türk bayraklarıyla Yahşihan ilçesinde toplandı.

Buradan hareket eden yaklaşık 50 minibüs, konvoy yaparak Kırıkkale şehir merkezine geldi. Bu sırada minibüsçülere diğer sürücüler de destek verdi.

Öte yandan Delice ilçesinde de bir araya gelen vatandaşlar, şehit askerleri anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla konvoy düzenledi.

Konvoya jandarma ekipleri de katıldı.

Kaynak: AA

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