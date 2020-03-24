Minibüsçüler koronavirüse karşı önlemlerini artırdı
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Özalp, Van, Güncel

Minibüsçüler koronavirüse karşı önlemlerini artırdı

Van'ın Özalp ilçesinde minibüsçüler, yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında yolcu alma kapasitelerini yarıya düşürdü, 65 yaş üstü bireyleri minibüse almamaya başladı.

24.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:11
Minibüsçüler koronavirüse karşı önlemlerini artırdı

Van'ın Özalp ilçesinde minibüsçüler, yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında yolcu alma kapasitelerini yarıya düşürdü, 65 yaş üstü bireyleri minibüse almamaya başladı.

Özalp Minibüsçüler Kooperatifi, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına yönelik genelge kapsamında düzenleme yaptı.

Bu kapsamda her koltukta bir yolcu oturma düzenlemesi yapan minibüsçüler, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanları evlerine gitmeleri konusunda ikna etti.

Kooperatif sorumlusu Menderes Kıyatmaz, kooperatif olarak virüse karşı gereken önemleri aldıklarını söyledi.

Halk sağlığı için araçları her gün dezenfekte ettiklerini vurgulayan Kıyatmaz, "Aynı zamanda araçlarımızda kolonya, ıslak mendil ve dezenfektan bulunduruyoruz. Araçlarda yolcu taşıma kapasitesini yüzde 50 düşürdük. Her yolcu bir koltukta oturuyor. Yolcular arasında mesafe kurallarına çok dikkat ediyoruz. Devletimizin aldığı karara bağlı olarak 65 yaş üstü yolcuları almıyoruz. Evlerine dönmeleri konusunda uyarıyoruz. İkna ettiğimiz yaşlılarımızı evlerine gönderiyoruz. Devletimizin aldığı kararı olumlu buluyor ve yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Minibüsçülerden Sercan Taner ise koronavirüse karşı tedbir aldıklarını belirterek, alınan kararlara uyduklarını dile getirdi.

Minibüsçüler koronavirüse karşı önlemlerini artırdı

Kaynak: AA

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Minibüsçüler koronavirüse karşı önlemlerini artırdı

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