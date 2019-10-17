Minibüsçü esnafından Barış Pınarı Harekatı'na destek

17.10.2019 14:49

Sarıyer Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla bugünkü kazançlarını Mehmetçik Vakfına bağışlayacak.

Sarıyer Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla Tarabya'da toplandı.

Grup adına açıklama yapan Kooperatif Başkanı Hakan Akkaya, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Bu amaçla kooperatif üyeleri tarafından elde edilen bugünkü gelirin Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağını belirten Akkaya, şunları kaydetti:

"Suriye tarafından ülkemizi tehdit eden bazı terör odaklarını temizlemek adına başlattığımız Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak, tüm dünyaya içeride birlik ve beraberlik içinde devletimizin, askerimizin ve polisimizin yanında olduğumuzu göstermek için bu kampanyayı yapıyoruz. Yüce Allah devletimize zeval vermesin."

Açıklamanın ardından katılımcılar, asker selamı verdi.

Kaynak: AA