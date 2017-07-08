Minibüs yan yattı: 4 yaralı... Kazada ağlayan küçük kızı kadın astsubay sakinleştirdi

iki aracın karıştığı kazada minibüste bulunan 4 kişi yaralandı



DÜZCE - Düzce D-100 Karayolu Gümüşpınar köyü mevkinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza yapan minibüsten yara almadan kurtulan fakat korkan küçük kızı ise Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubay sakinleştirdi.

Kaza Düzce D-100 Karayolu Gümüşpınar mevkinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Ferit K. idaresinde ki 81 FK 888 plakalı minibüs ile Mehmet B. idaresinde ki 81 BM 088 plakalı lüks araç çarpıştı. Kaza nedeniyle minibüs yan yatarken araç içinde bulunan Neşe K. (35), Gülşah G. (68), Özden G. ve Ayça K. yaralandılar. Yaralılara ilk müdahale minibüsten koparak yola savrulan koltukların üzerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Kazazedeler ambulansla Düzce'de ki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alırken minibüsün içinde bulunan ve kazadan yara almadan kurtulan küçük bir kızı sakinleştirmek ise Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaya kaldı.

Kaza sonrasında tek şeridi kapanan yol araçların kaldırılması sonrasında trafiğe açılırken, kaza ile ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı.